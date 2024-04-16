パリのカフェで忘れ物として見つかった宿題帳を託され、持ち主の中国人小学生に届ける……。そんな美談として拡散したSNS動画の内容がうそだったことがわかり、中国当局は動画を投稿したインフルエンサーの中国人女性のSNSアカウントを「悪影響を及ぼした」として削除した。BBCや中国メディアが報じた。【写真】習近平氏の偽動画どう見抜いた？台湾総統選、市民もLINEで検証BBCなどによると、削除されたのは、TikTokの中国国