◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2024年4月16日エスコンF）エスコンフィールドは「黒」対「黒」のユニホーム対決となった。ソフトバンクのビジターユニホームが黒で、日本ハムの「黒ユニ」と重なった。日本ハムは上下黒でブルーのライン。ソフトバンクのユニホームパンツが白で、見分けはつくが遠目には紛らわしいカラーとなった。ネットでは「黒ユニかっこいい」と好評の中、「ホークスも黒？」「ソフトバ