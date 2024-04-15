「ライトツナ」などで知られ、子会社の「CIAO（チャオ）ちゅ〜る」が大人気の「いなば食品」。「ボロ家」報道に反応したプレスリリースは、SNS上で「怪文書」と評された。何がマズかったのか？（写真：ss.pictures.ss／PIXTA／写真はイメージです）缶詰などで知られる食品メーカー「いなば食品」で、新入社員の大量辞退があったとの「文春砲」が出た。それにとどまらず、企業側の反応がずさんではないか、との指摘がSNS上などで相