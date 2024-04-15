強い暖気が流れ込み、本州の広い範囲で季節外れの暑さが続いている。この異例の暑さは15日がピークで、東北や北陸では真夏日に迫る予想。午前9時半ごろの秋田市は、すでに25.9度と夏日になっていて、14日に満開が発表された中、異例の暑さの花見になっている。花見に来た家族「半袖で来れば良かったなって」また、新潟市でもすでに27度を超えていて、2024年一番の暑さになった。15日は、東北や北陸を中心に「7月並み」の暑さとなる