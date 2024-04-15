滝沢秀明氏（42）が代表取締役を務める株式会社TOBEのX（旧ツイッター）が15日までに更新され、同社が配信する看板番組「とべばん」13日配信分に不備が発覚したとして謝罪した。「とべばん」は「Number_i」の平野紫耀、神宮寺勇太岸優太、「IMP」の佐藤新、影山拓也、横原悠毅、基俊介、椿泰我、鈴木大河、松井奏ら「TOBE」所属アーティスト全員が出演する公式番組。YouTubeでライブ配信され、これまで「スシロー」「コーセ