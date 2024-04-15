俳優の長谷川博己が主演を務める、TBS系日曜劇場『アンチヒーロー』（毎週日曜後9：00）の第1話が14日に放送され、サプライズで登場した声優キャストに注目が集まっている。【写真多数】衝撃…”容疑者”を演じた人気パフォーマー日本の刑事裁判での有罪率は99.9％と言われている。主人公の弁護士は、残り0.1％に隠された「無罪の証拠」を探し依頼人を救う救世主のような人間ではない。たとえ、犯罪者である証拠が100％揃っ