松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、4月16日10時から「ごろごろ煮込みチキンカレー」を販売する。根強いファンも多い「ごろごろ煮込みチキンカレー」が復活する。「ごろごろ煮込みチキンカレー」は、味覚に刺さるスパイスの効いたオリジナルカレーに、鉄板でジューシーに焼き上げた、旨味あふれるチキンがごろごろ入った逸品とのこと。社内で“モンスターメニュー”ともいわれるごろチキは、「オリ