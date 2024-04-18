ジョージアの「シュクメルリ」、フランス“ロワール地方”の家庭料理「フリカッセ」、ペルーの「ロモサルタード」、マレーシアの「ルンダン」など、これまでさまざまな世界の味わいを表現してきた「松屋」。4月23日（火）からは、「ポーランド人も認めた」という触れ込みの新メニュー「ポーランド風ミエロニィハンバーグ」を発売する。実はこの商品、ポーランド大使館からの1本の電話がきっかけで商品化が決定したという。これま