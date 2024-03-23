忙しい朝にサッとかきこむモーニングメニュー。一食300円以下でアッツアツの朝食を食べられるならコスパも充分です。今回は税込み300円以下で食べられる、松屋・なか卯すき家・松のやのモーニングメニューを紹介します。丼ものが300円以下はアツい...まずは松のやから。松のやの300円以下メニューは2つ。まずは、「玉子かけごはん定食」。「コロッケ、お新香、納豆、冷奴」の中から好きな小鉢が一つ選べます。「コロッケ他にない