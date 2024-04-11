【前編】「「都会から地方に移住したら、閉鎖的でヒドい目にあった…」。地方移住で「田舎を悪者にする事例」ばかりが注目を集める「納得の理由」」の記事では、「コロナ禍以降の地方移住」の一端、すなわちSNSなどで「移住先の悪口」が拡散されがちな構造について解説した。以下では、数はそれほど多くないとはいえ、それでも起きてしまう地方移住にまつわるトラブルを回避するための方法、そして、さらなる地方移住のトラブルに