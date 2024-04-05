¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°DeNA¡½µð¿Í¡Ê2024Ç¯4·î5ÆüÅìµþD¡ËDeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±¡Ê21¡Ë¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿µð¿ÍÀï¤Î½é²ó¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¸Í¶¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæÁ°¤ËÃÆ¤­ÊÖ¤·¤¿¡£ÅÙ²ñ¤Ï¹­Åç¤È¤Î³«Ëë¥«¡¼¥ÉºÇ½é¤Î2»î¹ç¤Ç2ËÜÎÝÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î4»î¹ç¤Ç17ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£2Æü¤Îºå¿ÀÀïÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢12ÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿