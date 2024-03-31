巨人は育成選手のラモスが退団すると発表した。吉村禎章編成本部長は「現状では支配下は難しい。本人とも話して夢を追ってアメリカで挑戦したいと。夢を後押ししようと。頑張ってこいよと送り出すことになりました」と説明した。巨人は開幕直前の26日に新外国人のルーグネッド・オドーア外野手（30＝前パドレス）が退団すると発表。メジャー通算178本塁打を誇る左打ちの長距離砲はポイントゲッターとして期待されたが、オー