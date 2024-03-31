東京・霞が関の文部科学省前の掲示板に「FREEGAZA」などと落書きをしたとして、警視庁は30日、30代の日本人の男を器物損壊の疑いで現行犯逮捕した。「よく覚えていない」と容疑を否認しているという。麴町署によると、男は30日午後9時半ごろ、東京都千代田区霞が関3丁目の文部科学省の前に設置された掲示板に、黒のスプレーで「FREEGAZA」などと落書きをした疑いがある。■他に6カ所も巡回中の警察官が落書きをし