まさかの助手席無し＆前後2人乗り!?ホンダ新型「N-VAN e：（エヌバン イー）」が2024年春に発売される予定です。新型N-VAN e：は、軽商用バンの「N-VAN」をベースとした電気自動車（BEV）。ホンダは日本国内の四輪車販売において、2030年にはハイブリッド車を含む100％電動車とすることを目指しており、環境負荷低減の観点で企業の電動化に対するニーズが高いことから、軽商用EVを皮切りにEV展開を本格スタートさせると