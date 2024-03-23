大相撲春場所14日目の取組が22日、エディオンアリーナ大阪で行われ、東前頭17枚目の新入幕・尊富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は元大関の朝乃山（30＝高砂部屋）に寄り切りで敗れて2敗目を喫した。直後の取組で西前頭5枚目の大の里（23＝二所ノ関部屋）が小結・阿炎（29＝錣山部屋）にはたき込みで勝って3敗を守ったため、賜杯の行方は千秋楽へと持ち越された。結びでは豊昇龍が琴ノ若との大関対決に寄り倒しで敗れて4敗目を喫し、優