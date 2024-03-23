チャンネル登録者数117万人を超えるユーチューバー・シバター（38）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「水原一平を救いたい」というタイトルで動画をアップした。ドジャース・大谷翔平投手の通訳を務めていた水原一平氏は「巨額の窃盗の疑い」で20日に球団から解雇された。この件を受けてシバターは「何やってんだよ。大谷翔平の顔に泥を塗るなよ」といい「通訳として7500万円もらってたんだろ?それだけあったら