６月開幕の欧州選手権（ドイツ）に臨むイングランド代表が発表した新ユニホームを英国のリシ・スナク首相が痛烈批判したと、英「ＢＢＣ」など各メディアが報じた。米スポーツメーカーの「ナイキ」が作成した新ユニホームは襟の後ろにはイングランド旗のセントジョージ十字が刻まれているが、本来の白地に赤十字ではなく、青や紫を加えた新デザイン。ガレス・サウスゲート監督は「私の頭の中では白地に赤の十字でなければ、それ