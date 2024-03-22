職場で窃盗を繰り返した岐阜県職員が懲戒免職となりました。県によりますと、可茂土木事務所に勤める平林悠主任技師(29)は2018年7月からの約5年間に、勤務していた土木事務所で女性職員のカーディガンや手帳を盗むなど、少なくとも41件の窃盗を繰り返したということです。また、盗んだ手帳に書かれていたIDとパスワードを使い、別の女性職員2人のパソコンに勝手にログインし、この2人の個人情報を抜き出していた