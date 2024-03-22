【シリコンバレー時事】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手の通訳を務めてきた水原一平氏が違法賭博に関与したとされる問題は、米国の賭博市場の大きさを再認識させた。カジノ業界団体の米国ゲーミング協会（ＡＧＡ）によると、２０２３年の売上総額は計６６５億ドル（約１０兆円）に上り、３年連続で記録を更新。中でも、スポーツ賭博は成長が著しい分野だ。売り上げに占める割合はスロットが半分超。スポーツ賭博は１６％