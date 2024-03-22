自民党若手議員らの懇親会で過激な演出のダンスショーがあった問題で、自民は22日、参院予算委員会の理事懇談会に報告書を提出した。国会議員ら参加者にはショーの演出は事前に知らされておらず、撮影した動画や写真の削除を求める呼びかけもあったという。自民党和歌山県連=2024年3月8日午後、和歌山市卜半町、寺沢尚晃撮影懇親会は昨年11月18日に和歌山市内で開かれ、近畿ブロックの青年局関係者ら50人が参加。党本部からは