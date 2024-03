マサチューセッツ総合病院が、「遺伝子編集されたブタの腎臓」を62歳の人間男性に移植することに世界で初めて成功したことを発表しました。ブタの臓器を人間に移植する手術はこれまでにも行われてきましたが、腎臓の移植は今回が初です。World’s First Genetically-Edited Pig Kidney Transplant into Living Recipient Performed at Massachusetts General Hospitalhttps://www.massgeneral.org/news/press-release/worlds-first