「ロンドン公演、地方公演がたくさんある中で、体に気をつけてけがなく、最後まで千尋として走り抜けたいと思っております」初日の舞台を終え、満員の観客に向けてこう語ったのは橋本環奈（25）。橋本は3月11日に開幕した舞台『千と千尋の神隠し』で主役の千尋を演じている。「宮粼駿監督の不朽の名作を舞台化した作品です。’22年の初演では橋本さんと上白石萌音さん（26）がダブルキャストで主演を務め、大きな話題となり