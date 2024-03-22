長嶋一茂スポーツ報知

「まだまだ不確実な情報もたくさんある」長嶋一茂が水原一平氏の解雇に見解

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 22日の「モーニングショー」は、水原一平氏が解雇された件を取り上げた
  • 長嶋一茂は「まだまだ不確実な情報も多分、たくさんあるでしょう」と指摘
  • 「今後、真実の解明はこれからなんで」と見解を語った
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