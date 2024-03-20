日本代表は20日、FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選・朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表戦に向け、国立競技場で最終調整を行った。冒頭15分のみ公開された公式練習にはフィールドプレーヤー22名、GK3名の全25名が参加。19日はコンディション調整となっていた鈴木彩艶も姿を見せ、前川黛也、大迫敬介とともに練習に臨んだ。フィールドプレーヤーはボール回しやラダーなどのメニュ