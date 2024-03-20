インド海軍の作戦で、海賊に乗っ取られた商船の周りに展開するボート＝１６日/Ministry of Defence/PIB（ＣＮＮ）インド海軍がアフリカ東部ソマリア沖で先の週末にかけ、海賊に乗っ取られた商船を奪還して乗員を救出した。専門家は、インド海軍特殊部隊の能力が世界最高水準に高まったと指摘している。インド海軍の発表によると、２日間近く続いた対海賊作戦で、ブルガリアが運航するマルタ船籍の商船「ＭＶルエン」の乗員１７人を