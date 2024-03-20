ソウル聯合ニュース】韓国ソウルの高尺スカイドームで２０、２１両日に開催が予定されている米大リーグの今季開幕戦で爆破テロを行うと予告するメールが届き、警察が捜査に乗り出した。ソウル警察庁と九老警察署によると、２０日午前６時すぎ、「試合中に爆弾を爆発させ、大谷翔平選手らを傷つける」という脅迫メールを受け取ったという通報がカナダの在バンクーバー韓国総領事館の職員から寄せられた。メールは英語で作成