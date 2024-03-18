人気ロックバンド「Novelbright」のボーカル・竹中雄大さんが2024年3月16日にXを更新し、ライブ中の観客の行動に苦言を呈した。Xユーザーからは賛否両論のコメントが寄せられている。「まあ顔を上げさせることができなかった僕の実力不足なのかも」Novelbrightは3月16日に開催された「めざましテレビ30周年フェスin東京」に出演。SMILE-UP.のグループ「WEST.」や、韓国のボーイズグループ「BOYNEXTDOOR」らと共演した。竹中さんは