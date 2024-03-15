中国外務省ホームページが14日、「米国のいわゆる『言論の自由』の事実・真相」と題した文書を公表した。米国こそ言論に政府が介入したり、SNSで言論がゆがめられたりしているとした。中国企業が運営する動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の利用禁止につながる動きが米議会で進む中、米国の言論環境も理想にはほど遠いと主張している。中国の外務省=2022年7月6日、北京、高田正幸撮影文書は約6千字の長文だ。「米国