中国発の動画投稿アプリTikTokのアメリカでの使用禁止につながる法案がアメリカ議会上院で可決されました。バイデン大統領は署名する意向で、法案は成立する見通しです。アメリカ議会上院は23日、TikTokの親会社の中国企業に対し、アメリカ事業を売却するよう求める法案を可決しました。従わなければアメリカ国内でのアプリの配信を禁止する内容で、最長で1年以内に売却するよう求めています。利用者データの中国流出や世論操作に