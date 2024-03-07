（写真：kou／PIXTA）大学生の就職活動が3月から本格的に始まった。企業の見方はさまざまで人にもよるが、離職者が少ない職場を「働きやすい会社」と評価することは一般的だ。そこで、今回は大手企業の離職状況を見るために、『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2024年版のデータを使い、2022年度の「離職者が少ない会社ランキング」を作成した。対象は2021年度の単独従業員が1000人以上の会社で、離職者数を単独従業員数で割った