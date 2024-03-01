去年11月、大分県別府市の自宅で、父親を殺害した疑いで逮捕された無職の58歳の男について、検察は1日、逮捕容疑とは異なる承諾殺人の罪で起訴しました。 承諾殺人の罪で起訴されたのは別府市の無職・大久保雅道被告58歳です。 起訴状などによりますと、大久保被告は去年11月、別府市内竈の住宅で同居する父親の雅人さん87歳の同意を得た上で両手で首を絞め、殺害したとされています。 大久保被告は当初、殺人の疑いで逮捕・送