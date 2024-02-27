学生時代の旧友たちと久々に会えるのは嬉しいが、“近況報告”という名のマウント合戦が繰り広げられることも多い同窓会。実際、それが嫌で参加をためらう人もいるはずだ。大手機械メーカーの研究部門に在籍する石田征紀さん（仮名・38歳）の出身大学は私大理系の名門・芝浦工業大学。経歴だけ見るとエリートのように思えるが、8年前に初めて参加した中学校の同窓会でTさんという同級生からマウンティングされたとか。◆中退後