「やっちまったぜ……"おにぎり.jpg" ってヤツをよ……」【話題になった投稿】「ZIPではなくJPGだよね」きっかけの投稿がありました投稿されたのは、誰もが一度は経験したことがあるであろう事件。コンビニで購入したおにぎりをカバンの中に入れておくと…見るも無惨な姿になってしまう現象です…。私も一度や二度ではきかないほどやってしまってますね…笑。そんなおにぎりがカバンの中でペシャンコになってしまう現象にとうとう