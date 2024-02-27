20代フリーターの2人に1人が、家賃・食費・光熱費などの生活費を「家に入れていない」――そんな調査結果が、株式会社ジェイック（東京都千代田区）が全国の20代の雇用形態がパート・アルバイトの男女（既婚者、学生は除く）225人を対象として実施した「生活とお金」に関する調査で分かりました。また、「親と同居」している人は約7割に及ぶことも分かったそうです。【グラフ】20代・フリーターの平均月収は？調査は2023年12月にイ