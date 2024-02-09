Frank NieuwenhuisStine Jacobsen[NORTH OF SYLINGARFELL（アイスランド） ８日 ロイター] - アイスランド南西部レイキャネス半島で８日、火山が噴火した。昨年１２月以来３度目となる。溶岩流が８０メートル上空まで吹き上がり、道路を寸断したほか、水道管も直撃。数千世帯が地熱による温水暖房を失い、緊急警報が発令される事態となっている。ただ、首都レイキャビクのケプラヴィーク国際空港では、温水が使えなくなった