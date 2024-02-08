チャールズ国王（７５）が、１年４カ月ぶりに息子ヘンリー王子（３９）と対面した。 【写真】父と子の関係はなんとか継続戴冠式のヘンリー王子とチャールズ国王 妻メーガン妃と２人の子供たちとアメリカで暮らしているヘンリー王子は、がんを患っていることを公表した父チャールズ国王のためにイギリスに帰国、２人はロンドンで約３０分間を過ごしたという。 ザ・サン紙に