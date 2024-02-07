もふもふしているワンちゃんや猫ちゃんはよく見かけますが、もふもふしているカニはなかなか見かけないのではないでしょうか。和歌山県にある「すさみ町立エビとカニの水族館」の公式X（Twitter）が、オオタマオウギガニが脱皮してもふもふになった姿の動画を投稿。「可愛い」など多くのコメントが寄せられ、沢山の人を魅了しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】すさみ町立エビとカニの水族館の公式X