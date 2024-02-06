3度の朝ドラ出演と、4度の大河ドラマの出演だけでなく、前期放送の月9「ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜」（フジテレビ系）、日曜劇場「オールドルーキー」（TBS系）など、話題作への出演が途切れず、いつも安定した演技を見せている中川大志（25）。人気俳優と評して申し分ない実績を持つが、同年代の俳優と比べてイマイチ頭一つ抜けきれない印象を持っている人も多いようで、ネットでは《私は中川大志が大好きなんだがいつもすぐ名