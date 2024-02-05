〈新宿・居酒屋ぼったくり客引き摘発〉チェーン店かと思ったら卵焼きもお通しも「高っ！」…月収約50万円、ポルシェに乗る客引きも…犯罪意識はありながらも「上に奨学金を払ってもらってるから辞められない」 新宿区歌舞伎町の客引き集団が「鳥貴族」などの系列店を装い、自分たちの店に連れ込んでぼったくり行為を繰り返していた。１月29日までに18歳～58歳の男女15人が偽計業務妨害の疑いで逮捕されて