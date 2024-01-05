歌手G-DRAGONが世界最大のエレクトロニクスショー「Consumer Electronics Show（CES2024）」参加のため、アメリカへと出国した。【写真】G-DRAGON、髪を切って心機一転!?G-DRAGONが所属するギャラクシーコーポレーションの関係者は1月5日、本紙『スポーツソウル』に「G-DRAGONがCES 2024参加のためにアメリカへと出国した」と明らかにした。CES 2024は、アメリカ消費者技術協会の主催で毎年開かれる世界最大規模の家電製品博覧会