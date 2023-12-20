“古巣”がBIGBANG・G-DRAGONの新たな出発にエールを送った。【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情ショット”YGエンターテインメントは12月20日、BIGBANG公式ホームページでG-DRAGONに関する立場を明らかにした。YGは「G-DRAGONは当社を象徴するアーティストの一人であり、2006年のBIGBANGデビュー以来、彼と一緒に過ごした時間はすべて光栄だった」と伝えた。G-DRAGON続けて「G-DRAGONの新しい出発に祝福があることを心より祈る」