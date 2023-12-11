The Hacker Newsは12月8日(現地時間)、「New 5G Modem Flaws Affect iOS Devices and Android Models from Major Brands」において、5Gモバイルネットワークモデムのファームウェア実装にセキュリティ上の脆弱性が存在し、USBモデム、IoTモデム、Android、iOSデバイスなどに影響があるとした論文が発表されたと報じた。指摘された脆弱性は合計14件で、総称して「5Ghoul」と呼ばれている。脆弱性のうち10件がMediaTekおよびQualcomm
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