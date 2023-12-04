¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢·³¾­´±¤¬»àË´¤·¤¿¤È¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥Ü¥í¥Í¥¸¡ÊVoronezh¡Ë½£ÃÎ»ö¤¬4Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Åö¶É¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¤Î»à¼Ô¿ô¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¿Í¤Î¹â´±¤Î»àË´¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥í¥Í¥¸½£¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥°¥»¥Õ¡ÊAlexander Gusev¡ËÃÎ»ö¤Ï¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ë¡¢ËÌÊý´ÏÂâ¡ÊNorthern Fleet¡Ë½êÂ°¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥¶¥Ð¥É¥¹¥­¡¼¡ÊVladimir Zavadsky¡Ë¾¯¾­¤¬¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï