【AFP＝時事】英国の元病院職員が10年以上にわたって霊安室で少女や女性の遺体に性的暴行を加えていた事件をめぐり、調査委員会は28日、犯罪を許した病院グループ側の失態の数々を批判した。デービッド・フラー（David Fuller）受刑者（69）は、イングランド南東部ケント（Kent）州にあるメードストン・アンド・タンブリッジウェルズNHSトラスト（Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust）の病院2か所で雑用係を務めていた2005