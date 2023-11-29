【AFP＝時事】ウクライナ国防省情報総局は28日、キリロ・ブダノフ（Kyrylo Budanov）局長の妻の毒殺をロシアが試みた可能性があるとの見方を示した。ウクライナのニュースサイト「バベル」は同日、ブダノフ氏の妻で、ビタリ・クリチコ（Vitali Klitschko）キーウ市長の顧問を務めるマリアナ・ブダノワ（Marianna Budanova）氏が、健康状態の悪化を受け入院したと報道。関係筋の話として、「殺人未遂」事件として捜査が開始された