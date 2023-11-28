上がり続ける社会保険料に加え、昨今の物価高騰を考えると年収1000万円あっても、もはやぜいたくな暮らしはできない。今回、キャリコネニュース読者から寄せられた回答の中から、年収1000万円以上の人たちの質素な暮らしぶりを紹介する。（文：林加奈）「スーパーで値引きシールの貼っているものが好き」年収1000万円以上の30代女性たちは、日常生活の中でできる細かな節約を意識しているらしい。「夜、暗闇で携帯を片手に生活して