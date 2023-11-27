アメリカ最大級のインターネットプロバイダが、「海賊版の加入者を見て見ぬフリをしていた」として10億ドル(約1兆5000億円)以上の損害賠償請求を受けていることが報じられています。プロバイダに対する法的要件の行使は20年近く行われておらず、業界を震撼させる訴訟として注目が集まっています。ISP Optimum Questions 'Evidence' For Billion Dollar Piracy Lawsuit * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/isp-optim
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 元テレ朝社員 三浦瑠麗氏に勝訴
- 2. 有吉 ふかわに頭下げて出た番組
- 3. 女性に自慰強要の男 鬼畜の所業
- 4. Kアリーナ騒動「自分で刺した」
- 5. もう一度やってほしい首相 1位
- 6. 築地の老舗 ある体験で予約殺到
- 7. イチロー氏割った窓 高校で展示
- 8. 大麻所持 スケボー選手を逮捕
- 9. マフィン騒動「裏切られた」
- 10. ブラックフライデー 人気商品は?
- 1. 元テレ朝社員 三浦瑠麗氏に勝訴
- 2. Kアリーナ騒動「自分で刺した」
- 3. もう一度やってほしい首相 1位
- 4. 大麻所持 スケボー選手を逮捕
- 5. イチロー氏割った窓 高校で展示
- 6. マフィン騒動「裏切られた」
- 7. 村上春樹氏 性加害問題に言及
- 8. 実習生にSEX要求 31歳女教師処分
- 9. 昭恵氏が相続税回避? 抜け道指摘
- 10. 結婚式撮影で転落 男性意識不明
- 1. ウォーターサーバー 2種を比較
- 2. 万博開催「絶対にやめない」断言
- 3. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 4. 事実上の与野党対決、自公推薦候補が野…
- 5. 北非難する首相 ひろゆき氏要望
- 6. 米沢市長に野党系近藤氏 自公推薦候補…
- 7. 高知知事に浜田氏再選＝共産系新人ら破…
- 8. 日中韓サミット早期開催へ調整＝安全保…
- 9. 高知市長に新人桑名氏当選 一騎打ちで…
- 10. 参政党の醜悪なデマ 農家が怒り
- 1. 「日本人は誠実すぎ」海外驚き
- 2. 絶滅危機のネコ科 ロシアで目撃
- 3. 息子に噛みつく音…母救助 海外
- 4. トラック下に入り340キロ移動?
- 5. 勝手に豊胸&豊尻され醜い姿に 米
- 6. 米と加 メロン食べて3人死亡
- 7. ケネディ大統領暗殺 今も残る謎
- 8. 中国 急増の疾患はインフル中心
- 9. ハマスの人質に…生活実態明かす
- 10. ザポロジエ原発「接続」切れる
- 1. 生涯現役確定 日本の絶望的未来
- 2. カフェ店員2日で退職 店長は謝罪
- 3. コンビニのトイレが無法地帯化
- 4. 帰りたくない夫 尾行した妻後悔
- 5. ケンタ お酒に合うチキン発売へ
- 6. 夫は末期がん 妻が日々幸せな訳
- 7. 三井住友FGの太田純社長が死去
- 8. 子宮で恋する 不倫癖40代の遍歴
- 9. 外国人急増 マナー違反に懸念も
- 10. 5年英語漬けも 結果に嘘でしょ?
- 1. 築地の老舗 ある体験で予約殺到
- 2. ブラックフライデー 人気商品は?
- 3. 喫茶店のおかわりシステムに驚き
- 4. 人気のマッサージガンが42%オフ
- 5. ラブホの「野天風呂」が話題に
- 6. Googleマップの新しい外観に苦言
- 7. クラファン終了間近で悲痛お願い
- 8. Xから広告撤退 110億超の損失?
- 9. YouTube広告が速攻終了 拡張機能
- 10. Dellなどのモニターが最大34%OFF
- 1. 元阪神・榊原良行氏が肺炎で死去 ７４…
- 2. C・ポンセが電撃退団へ 交渉決裂
- 3. 衝撃の失神負け 才賀が号泣謝罪
- 4. 日本代表が世界13位 中国絶句も
- 5. 安楽の超高圧反省会 ファン目撃
- 6. 安楽が「蹴り」入れる動画に物議
- 7. 冨安の高精度キック「バケモン」
- 8. ジャパンC イクイノックスがV
- 9. 栗原結婚 ロスに陥る人が続出?
- 10. イクイノックスの今後 代表言及
- 1. 有吉 ふかわに頭下げて出た番組
- 2. 女性に自慰強要の男 鬼畜の所業
- 3. 令和のグラビア女王「露出0」に
- 4. 小栗旬より上 発言で思わぬ事態
- 5. 芸人の暴走ドッキリに女優が号泣
- 6. スーパー戦隊の歴代REDが集結
- 7. 有吉弘行 ファンの行動に「は?」
- 8. 【推しの子】第2期、来年放送開始 映…
- 9. 優樹菜 三幸と「同棲解消」危機?
- 10. 意識高すぎ? ローラに心配の声
- 1. サイゼでまさか プロポーズ事件
- 2. 浴場入れない彼 ダサすぎる理由
- 3. コスパ最強で驚き セリア商品5選
- 4. なぜへその緒切った? 医師が激怒
- 5. 結婚式で「離婚だな…」衝撃ミス
- 6. 最高傑作 2023年BEST不倫ドラマ
- 7. 義実家帰省「来年は行かない」
- 8. また弁当? 見下す社員が驚愕提案
- 9. 節約を約束も 風俗予約する夫
- 10. 運動会行く約束も 裏切りに激怒