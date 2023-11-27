アメリカ最大級のインターネットプロバイダが、「海賊版の加入者を見て見ぬフリをしていた」として10億ドル(約1兆5000億円)以上の損害賠償請求を受けていることが報じられています。プロバイダに対する法的要件の行使は20年近く行われておらず、業界を震撼させる訴訟として注目が集まっています。ISP Optimum Questions 'Evidence' For Billion Dollar Piracy Lawsuit * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/isp-optim