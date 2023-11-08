チェコの10部リーグでなかなかお目にかかれない珍事が起こった。4日、ソコル・ウポフラビvsソコル・リボホバニの一戦が開催。珍事は82分に起こった。0-6のビハインドから1点を返したソコル・ウポフラビ。大差とはいえ生まれた待望のゴールに選手たちは歓喜すると、11人全員がユニフォームを脱いで大喜び。さらにベンチにいた5人もピッチに入りながら一緒になってユニフォームを脱いで喜びを露わにした。チェコ『iDENS』によると、