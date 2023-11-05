タレントの叶姉妹が10月31日、オーティオストリーミングサービス・Spotifyで、ポッドキャスト番組『叶姉妹のFabulous World(ファビュラスワールド)』を配信。「【Fabulous3】#18 自由という言葉はとても曖昧なもの。どんな自由にも実行するには責任と覚悟が必要と知りましょう。」の中で、“自由”について持論を語った。叶姉妹(左から叶恭子、叶美香)○■“自由”とは「とてもあいまいな言葉」この日の配信では、6歳の娘がいると