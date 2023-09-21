現生人類ホモ・サピエンスの誕生よりも古い時代の木造建築の痕跡が、アフリカ南部のザンビア共和国で発見されました。Archaeologists discover world’s oldest wooden structure - News - University of Liverpoolhttps://news.liverpool.ac.uk/2023/09/20/archaeologists-discover-worlds-oldest-wooden-structure/Archaeologists in Zambia discover oldest wooden structure in the world, dating to 476,000 years ago | Live
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